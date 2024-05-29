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        Çimentaş Elazığspor'un TFF 3. Lig'deki şampiyonluğu coşkuyla kutlandı

        TFF 3. Lig play-off final maçında 52 Orduspor FK'yi 3-0 mağlup ederek TFF 2. Lig'e yükselen Çimentaş Elazığspor, şampiyonluk sevincini taraftarıyla kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 23:27 Güncelleme: 29.05.2024 - 23:27
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        Çimentaş Elazığspor'un TFF 3. Lig'deki şampiyonluğu coşkuyla kutlandı
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        TFF 3. Lig play-off final maçında 52 Orduspor FK'yi 3-0 mağlup ederek TFF 2. Lig'e yükselen Çimentaş Elazığspor, şampiyonluk sevincini taraftarıyla kutladı.

        Elazığ Atatürk Stadı'nda bordo-beyazlı taraftarların katılımıyla gerçekleştirilen kutlama programı, folklor ekibinin gösterisiyle başladı.

        Yapılan anonslarla tek tek sahaya gelerek taraftarı selamlayan kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular kurulan platformda yerini aldı.

        Bordo-beyazlı bazı futbolcular, aileleriyle birlikte sahaya ellerinde ve omuzlarında taşıdıkları Filistin bayraklarıyla çıktı.

        Tüm ekip platformda yer aldıktan sonra şampiyonluk kupasını havaya kaldıran futbolcular, yaşadıkları sevinci taraftarlarla paylaştı.

        Bu esnada sahaya giren taraftarlar platformun çevresinde toplanarak, takımlarına tezahüratlarda bulundu, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Kutlama programında sahne alan Dj Aslan Kar, çalınan şarkılarla taraftarları coşturdu.

        Dj Kar'ın İsrail'in saldırılarda bulunduğu Filistin'e destek için "Filistin yalnız değildir" sloganına, taraftarlar her defasında cep telefonlarının flaşlarını açıp kapatarak karşılık verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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