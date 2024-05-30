Sivrice'de belediye ekiplerinin temizlik çalışmaları sürüyor
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde belediye ekiplerince temizlik çalışması yürütülüyor.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde belediye ekiplerince temizlik çalışması yürütülüyor.
Sivrice Belediyesi ekiplerince ilçede temizlik çalışması yapılırken, aynı zamanda otlar temizleniyor, ağaçlar budanıyor.
Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak'ın talimatıyla ilçede temizlik çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
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