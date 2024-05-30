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        Sivrice'de belediye ekiplerinin temizlik çalışmaları sürüyor

        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde belediye ekiplerince temizlik çalışması yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 15:28 Güncelleme: 30.05.2024 - 15:28
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        Sivrice'de belediye ekiplerinin temizlik çalışmaları sürüyor
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        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde belediye ekiplerince temizlik çalışması yürütülüyor.

        Sivrice Belediyesi ekiplerince ilçede temizlik çalışması yapılırken, aynı zamanda otlar temizleniyor, ağaçlar budanıyor.

        Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak'ın talimatıyla ilçede temizlik çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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