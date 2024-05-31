Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Çimentaş Elazığspor'un şampiyonluğunu su altında kutladılar

        Elazığ'da dalgıçlar, TFF 2. Lig'e yükselen Çimentaş Elazığspor'un şampiyonluğunu su altında Türk bayrağı ile kulüp bayrağı açarak kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 19:39 Güncelleme: 31.05.2024 - 19:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çimentaş Elazığspor'un şampiyonluğunu su altında kutladılar
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'da dalgıçlar, TFF 2. Lig'e yükselen Çimentaş Elazığspor'un şampiyonluğunu su altında Türk bayrağı ile kulüp bayrağı açarak kutladı.

        Çimentaş Elazığspor'un, şampiyon olarak TFF 2. Lig'e yükselmesinin ardından kentte kutlamalar devam ediyor.

        Keban ilçesindeki bir alabalık tesisinde görev yapan dalgıçlar da takımlarının şampiyon olması dolayısıyla Keban Baraj Gölü'ne dalış yaptı.

        Dalgıçlar yaklaşık 20 metre derinlikte Türk bayrağı ile Çimentaş Elazığspor'un bayrağını açtı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe, İsmail Kartal'a veda etti
        Fenerbahçe, İsmail Kartal'a veda etti
        Arazi katliamında sıcak gelişme! Barış töreni öncesinde teslim oldular
        Arazi katliamında sıcak gelişme! Barış töreni öncesinde teslim oldular
        Sudani'den Habertürk'e açıklamalar
        Sudani'den Habertürk'e açıklamalar
        Fenomen eşe 58 bıçak darbesinde karar
        Fenomen eşe 58 bıçak darbesinde karar
        Aşkım Kapışmak hakkındaki suçlama ortaya çıktı!
        Aşkım Kapışmak hakkındaki suçlama ortaya çıktı!
        Muhtarlık seçimini kaybetmesinin ardından yazdığı şiirle gündem olmuştu: Aydın Battal dolandırıldı
        Muhtarlık seçimini kaybetmesinin ardından yazdığı şiirle gündem olmuştu: Aydın Battal dolandırıldı
        Büyük tehlike atlattı
        Büyük tehlike atlattı
        Mama fiyatları neden artıyor?
        Mama fiyatları neden artıyor?
        Hangi takımın ne kadar geliri, ne kadar borcu var?
        Hangi takımın ne kadar geliri, ne kadar borcu var?
        "Uyuyan devi uyandırmaya geliyor"
        "Uyuyan devi uyandırmaya geliyor"
        TCMB rezervlerinde 4 yıl sonra bir ilk
        TCMB rezervlerinde 4 yıl sonra bir ilk
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Kaçırıldı iddialarının ardından FETÖ elebaşının çiftliği görüntülendi!
        Kaçırıldı iddialarının ardından FETÖ elebaşının çiftliği görüntülendi!
        Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı
        Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı
        Rumeli Hisarı’nın altında gizli tünel bulundu
        Rumeli Hisarı’nın altında gizli tünel bulundu
        "Türkiye'den vazgeçmedi"
        "Türkiye'den vazgeçmedi"
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        Kiraz hangi hastalığın tedavisinde kullanılıyor?
        Kiraz hangi hastalığın tedavisinde kullanılıyor?
        İfşaları yasaklandı
        İfşaları yasaklandı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Sivrice'de belediye ekiplerinin temizlik çalışmaları sürüyor
        Sivrice'de belediye ekiplerinin temizlik çalışmaları sürüyor
        Elazığ'daki bakımevinde 8 yılda 6 bin 18 köpek kısırlaştırıldı
        Elazığ'daki bakımevinde 8 yılda 6 bin 18 köpek kısırlaştırıldı
        Çimentaş Elazığspor'un TFF 3. Lig'deki şampiyonluğu coşkuyla kutlandı
        Çimentaş Elazığspor'un TFF 3. Lig'deki şampiyonluğu coşkuyla kutlandı
        Elazığ Valiliği'nden "Ekmeğe yeni zam geldi" başlıklı haberlerle ilgili açı...
        Elazığ Valiliği'nden "Ekmeğe yeni zam geldi" başlıklı haberlerle ilgili açı...
        Elazığ'da refüje çarpan otomobil hasar gördü
        Elazığ'da refüje çarpan otomobil hasar gördü
        Elazığ'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
        Elazığ'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı