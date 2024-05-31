Çimentaş Elazığspor'un şampiyonluğunu su altında kutladılar

Keban ilçesindeki bir alabalık tesisinde görev yapan dalgıçlar da takımlarının şampiyon olması dolayısıyla Keban Baraj Gölü'ne dalış yaptı.

Çimentaş Elazığspor'un, şampiyon olarak TFF 2. Lig'e yükselmesinin ardından kentte kutlamalar devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.