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        Elazığ'da 8-9-10 Yaş Ulusal Tenis Turnuvası başladı

        Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) tarafından organize edilen 8-9-10 Yaş Ulusal Tenis Turnuvası, Elazığ'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 17:09 Güncelleme: 01.06.2024 - 17:09
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        Elazığ'da 8-9-10 Yaş Ulusal Tenis Turnuvası başladı
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        Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) tarafından organize edilen 8-9-10 Yaş Ulusal Tenis Turnuvası, Elazığ'da başladı.

        Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 4 gün sürecek turnuvada, 5 ilden 51 sporcu mücadele ediyor.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük sporcuları kentte ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Geleceğin tenisçileri şu anda ter döküyor. Son yıllarda gençlik ve spor yatırımlarından nasibini bir hayli almış bir iliz. Aynı zamanda modern tenis kortlarımızla federasyonumuzun ulusal turnuvalarını gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda 51 sporcumuz şu anda bölgemizden ilimize akın etmiş durumda." ifadelerini kullandı.

        Eren, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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