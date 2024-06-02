Elazığ'da tarihi caminin avlusuna giren yılan itfaiye ekibince yakalandı
Elazığ'da tarihi caminin avlusuna giren yılan, itfaiye ekibi tarafından yakalanarak, doğaya bırakıldı.
Elazığ'da tarihi caminin avlusuna giren yılan, itfaiye ekibi tarafından yakalanarak, doğaya bırakıldı.
Tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan 500 yıllık Ahmet Bey Camisi'nin avlusuna yılan girdiğini fark eden vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesine bildirdi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, avluda bir bankın üzerinde duran yılanı özel aparatla yakaladı.
Kutuya konularak muhafaza edilen yılan daha sonra doğal ortamına bırakıldı
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