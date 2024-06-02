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        Elazığ'da yangın çıkan pansiyonda mahsur kalan 4 kişi tahliye edildi

        Elazığ'da yangın çıkan pansiyonda mahsur kalan 4 kişi, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 13:36 Güncelleme: 02.06.2024 - 13:36
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        Elazığ'da yangın çıkan pansiyonda mahsur kalan 4 kişi tahliye edildi
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        Elazığ'da yangın çıkan pansiyonda mahsur kalan 4 kişi, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

        Sürsürü Mahallesi Mis Sokak'ta, henüz belirlenemeyen nedenle 5 katlı bir pansiyonun 3. katında bulunan apart dairede yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Elazığ Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, duman nedeniyle binanın 5. katında mahsur kalan 4 kişiyi merdiven yardımıyla tahliye etti.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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