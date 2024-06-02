Elazığ'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Elazığ'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Elazığ'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
M.U. (26) idaresindeki 01 SK 029 plakalı motosiklet, Elazığ-Diyarbakır kara yolunun 60. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde M.U'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
M.U'nun cenazesi otopsi için Maden Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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