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        Elazığ'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

        Elazığ'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 22:48 Güncelleme: 02.06.2024 - 22:48
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        Elazığ'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
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        Elazığ'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        M.U. (26) idaresindeki 01 SK 029 plakalı motosiklet, Elazığ-Diyarbakır kara yolunun 60. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde M.U'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

        M.U'nun cenazesi otopsi için Maden Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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