Sivrice'de mezarlık çevresinde temizlik çalışması

Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, otların olası yangınlara da sebep olmaması için çevreden temizlendiğini belirtti.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler bu kapsamda mezarlık çevresinde bulunan otları topluyor, çevre temizliği yapıyor.

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