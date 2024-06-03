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        Sivrice'de mezarlık çevresinde temizlik çalışması

        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde mezarlık çevresinde temizlik çalışması yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 12:59 Güncelleme: 03.06.2024 - 12:59
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        Sivrice'de mezarlık çevresinde temizlik çalışması
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        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde mezarlık çevresinde temizlik çalışması yapılıyor.

        Sivrice Belediyesi ekipleri ilçe genelinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

        Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler bu kapsamda mezarlık çevresinde bulunan otları topluyor, çevre temizliği yapıyor.

        Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, otların olası yangınlara da sebep olmaması için çevreden temizlendiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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