Elazığ'da kadın doktor hasta yakını tarafından darbedildi

Elazığ'da bir aile sağlığı merkezinde görevli kadın doktor, hasta yakını tarafından darbedildi.

Alınan bilgiye göre, bir yakınına ilaç yazdırmak için Elazığ Merkez Doğukent Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen ismi henüz öğrenilemeyen kişi, doktor G.K. ile tartıştı.

Kadın doktoru darbeden kişi koridordaki hemşire ve diğer hasta yakınları tarafından odadan uzaklaştırıldı.

Doktorun "beyaz kod" bildiriminde bulunmasıyla olay yerine sevk edilen polis ekipleri, hasta yakını olan kadını gözaltına aldı.