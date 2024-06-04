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        Elazığ merkezli 6 ildeki dolandırıcılık operasyonu kapsamında 11 şüpheli tutuklandı

        Elazığ merkezli 6 ilde nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 29 şüpheliden 11'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 13:37 Güncelleme: 04.06.2024 - 13:37
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        Elazığ merkezli 6 ildeki dolandırıcılık operasyonu kapsamında 11 şüpheli tutuklandı
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        Elazığ merkezli 6 ilde nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 29 şüpheliden 11'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentte meydana gelen arsa ve kapora dolandırıcılığı, sazan sarmalı ve sosyal medya hesapları üzerinden ürün satışı vaadi ile örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Çalışma sonucu 19 dolandırıcılık olayında vatandaşları 1 milyon 704 bin lira dolandıran 30 şüphelinin kimlikleri ve adresleri tespit edildi.

        Düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Elazığ'da 23, İstanbul'da 2, Hatay, Antalya, Kayseri ve Ağrı'da birer olmak üzere toplam 29 şüpheli gözaltına alındı.

        Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda, tabanca ve 20 fişek, pompalı tüfek, 2 dizüstü bilgisayar, 30 banka kartı, 40 sim kart ve 32 cep telefonu ele geçirildi.

        Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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