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        Elazığ'da silahlı kavgada, 3 kişi yaralandı

        Elazığ'da çıkan silahlı kavgada, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 15:01 Güncelleme: 04.06.2024 - 15:01
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        Elazığ'da silahlı kavgada, 3 kişi yaralandı
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        Elazığ'da çıkan silahlı kavgada, 3 kişi yaralandı.

        Akpınar Mahallesi Susam Sokak'ta bir markette 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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