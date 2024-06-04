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        Elazığ'da fizyoterapi teknikeri eşini öldüren sanık hakim karşısında

        Elazığ'da fizyoterapi teknikeri eşi Burcu Demir'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 23:21 Güncelleme: 04.06.2024 - 23:21
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        Elazığ'da fizyoterapi teknikeri eşini öldüren sanık hakim karşısında
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        Elazığ'da fizyoterapi teknikeri eşi Burcu Demir'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

        Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık M.C. ile maktulün annesi, babası ile yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        Sanık M.C. savunmasında, eşi ile problem yaşadıklarını, yaşadıkları problemler nedeniyle eşinden boşanmak istediğini ileri sürdü.

        Sanık, olay günü eşinin kendisini tahrik etmesi üzerine tabancısını çektiğini ve iradesi dışında ateş ettiğini öne sürdü.

        Maktulün babası N.D. ise M.C’nin kızıyla ilgili anlattıklarının gerçek dışı olduğunu, sanığın ağır tahrik hükümlerinden faydalanmak için hikaye anlattığı iddiasında bulundu.

        Maktulün ailesinin avukatı da M.C'nin eşine karşı tasarlayarak ve canice bir hisle suç işlediğini savunarak, bu suçtan yargılanmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

        İddianamede, tutuklu sanık M.C. hakkında "kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

        - Olay

        Elazığ'da Olgunlar Mahallesi'nde 8 Şubat'ta özel bir hastanenin arka girişinde uzman çavuş M.C, yeni evlendiği Demir'e tabancayla ateş etmiş, kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmiş, kaçan M.C. olayda kullandığı silahla yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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