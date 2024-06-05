Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen istihbarı çalışmalar sonucu S.D. ve M.Y'nin uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaştı.

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