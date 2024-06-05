Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen istihbarı çalışmalar sonucu S.D. ve M.Y'nin uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaştı.
Şüphelilerin bulunduğu araçta yapılan aramada, 861 gram kubar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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