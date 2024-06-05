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        Elazığ'da ruhsatsız silah bulunduran 19 şüpheli yakalandı

        Elazığ'da ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek bulunduran 19 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 10:30 Güncelleme: 05.06.2024 - 10:30
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        Elazığ'da ruhsatsız silah bulunduran 19 şüpheli yakalandı
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        Elazığ'da ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek bulunduran 19 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Uygulamalarda, ruhsatsız silah bulunduran 19 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin üst ve araçlarında yapılan aramalarda, 16 ruhsatsız tabanca, 226 fişek, 5 ruhsatsız pompalı tüfek ve 43 kartuş ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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