Elazığ'da parktaki süs havuzuna düşen 2,5 yaşındaki çocuk boğuldu

Elazığ'da bir parktaki süs havuzuna düşen çocuk hayatını kaybetti.

Kültür Mahallesi'ndeki Kültür Park'ta oynayan 2,5 yaşındaki A.A.P, dengesini kaybederek havuza düştü.

Yakınları ve çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan A.A.P. olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin adından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Küçük çocuk, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.