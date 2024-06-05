Elazığ'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

İlçeye bağlı Pınarlı köyüne ait trafoya konan karganın akıma kapılmasıyla çıkan kıvılcımlar, Semra Duman'a ait 12 dönüm otluk arazide yangına neden oldu.

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