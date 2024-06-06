Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Keban'da yıl sonu sanat ve tasarım etkinliği yapıldı

        Keban ilçesinde Musa Coşkun Ortaokulunda yıl sonu sanat ve tasarım etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 12:08 Güncelleme: 06.06.2024 - 12:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Keban'da yıl sonu sanat ve tasarım etkinliği yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Keban ilçesinde Musa Coşkun Ortaokulunda yıl sonu sanat ve tasarım etkinliği düzenlendi.

        Okulun bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakkı Gök, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin, Halk Eğitimi Müdürü Erdal Havabulut ve Okul Müdürü Yaşar Bakır katıldı.

        Bakır, öğrencilerinin yıl boyunca hazırladıkları etkinlikleri sergileme imkanı bulduklarını belirtti.

        Etkinlikte, öğrenciler tarafından yıl boyunca hazırlanan resim, maket ve tasarımlar davetlilerin beğenisine sunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        Yol vermediği ambulansın önünü kesti!
        Yol vermediği ambulansın önünü kesti!
        "Mourinho'yu Branco etkiledi"
        "Mourinho'yu Branco etkiledi"
        Kral ile Kraliçe'nin gözyaşları
        Kral ile Kraliçe'nin gözyaşları
        Uzmanından flaş uyarı! Denizlerdeki ısınma o riski artırıyor!
        Uzmanından flaş uyarı! Denizlerdeki ısınma o riski artırıyor!
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Eski İYİ Partili başkana silahlı saldırıda iddianame: "Bir işi beceremediniz"
        Eski İYİ Partili başkana silahlı saldırıda iddianame: "Bir işi beceremediniz"
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        İspanya İsrail'e soykırım davasına müdahil olacak
        İspanya İsrail'e soykırım davasına müdahil olacak
        Meteoroloji açıkladı! İşte dün sıcaklık rekoru kıran ilk 3 kent!
        Meteoroloji açıkladı! İşte dün sıcaklık rekoru kıran ilk 3 kent!
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Dünyanın en akıllı şehirleri
        Dünyanın en akıllı şehirleri
        29 kişinin yangında iddianamedeki detaylar ortaya çıktı!
        29 kişinin yangında iddianamedeki detaylar ortaya çıktı!
        Prenses görevine geri dönebilecek mi?
        Prenses görevine geri dönebilecek mi?
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        Bir aydır motokurye olarak çalışıyordu! 17 yaşında feci ölüm!
        Bir aydır motokurye olarak çalışıyordu! 17 yaşında feci ölüm!
        Fatih 11 yaşındaydı... Çok büyük acı!
        Fatih 11 yaşındaydı... Çok büyük acı!
        Tokyo Belediyesi'nden "flört" uygulaması
        Tokyo Belediyesi'nden "flört" uygulaması

        Benzer Haberler

        Elazığ'da trafik kazasında yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü
        Elazığ'da trafik kazasında yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü
        Elazığ'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Elazığ'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Süs havuzuna düşen 2 yaşındaki Ali Aras öldü
        Süs havuzuna düşen 2 yaşındaki Ali Aras öldü
        Elazığ'da parktaki süs havuzuna düşen 2,5 yaşındaki çocuk boğuldu
        Elazığ'da parktaki süs havuzuna düşen 2,5 yaşındaki çocuk boğuldu
        Elazığ'da, uzman çavuşun öldürdüğü 1 aylık eşi Burcu'nun babasından 'tehdit...
        Elazığ'da, uzman çavuşun öldürdüğü 1 aylık eşi Burcu'nun babasından 'tehdit...
        Elazığ'da ruhsatsız silah bulunduran 19 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da ruhsatsız silah bulunduran 19 şüpheli yakalandı