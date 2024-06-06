Keban'da yıl sonu sanat ve tasarım etkinliği yapıldı

Etkinlikte, öğrenciler tarafından yıl boyunca hazırlanan resim, maket ve tasarımlar davetlilerin beğenisine sunuldu.

Okulun bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakkı Gök, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin, Halk Eğitimi Müdürü Erdal Havabulut ve Okul Müdürü Yaşar Bakır katıldı.

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