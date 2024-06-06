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        Türk Kızılayın aldığı kovanlara arıcılar bakacak, balın geliri öğrencilere burs olacak

        SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da Türk Kızılayın satın aldığı arı kovanlarından elde edilecek balın geliri ihtiyaç sahibi öğrencilere burs olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 12:38 Güncelleme: 06.06.2024 - 12:38
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        Türk Kızılayın aldığı kovanlara arıcılar bakacak, balın geliri öğrencilere burs olacak
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        SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da Türk Kızılayın satın aldığı arı kovanlarından elde edilecek balın geliri ihtiyaç sahibi öğrencilere burs olacak.

        Türk Kızılay Elazığ Şubesi ve Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği işbirliğiyle tespit edilen ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerinin eğitimine katkı sunmak, onlara düzenli gelir sağlamak amacıyla "Şenlendirme Projesi" hayata geçirildi.

        Proje kapsamında "Bir Avuç Mutluluk" sloganıyla yola çıkan Kızılay gönüllüleri, gelirin devamlılığı ve üretimin sürekli olması için ilk etapta Türk Kızılay bütçesinden 30 arılı kovan satın aldı.

        Daha sonra gönüllüler, bu kovanları kentin farklı noktalarında arıcılık yapan ve projeye gönüllü destek veren arıcıların kovanlarının arasına yerleştirdi.

        Dağlık alanlarda arıcılık yapan üreticiler, emanet bırakılan arılara özenle bakıyor. Sezon sonunda kovanlardan elde edilen bal, satışa sunulacak ve elde edilecek gelir, eğitimlerine katkı sağlaması için 30 üniversite öğrencisine ulaştırılacak.

        - "Kovan sayıları her yıl artacak"

        Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya, AA muhabirine, sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere destek vermeye çalıştıklarını söyledi.

        Proje kapsamında ilk etapta 30 arılı kovan aldıklarını, bu kovanlardan 600 kilogram bal elde etmeyi amaçladıklarını belirten Kızılkaya, balın satışıyla 30 öğrenciye burs vermeye hedeflediklerini ifade etti.

        Projeyi Arı Yetiştiricileri Birliğinin desteğiyle hayata geçirdiklerini kaydeden Kızılkaya, bu yıl elde edecekleri balın tüm gelirini öğrencilere vereceklerini dile getirdi.

        Arıların her yıl çoğalarak sayılarını ikiye katladığını, bu vesileyle kovan sayılarının da her yıl artacağını ifade eden Kızılkaya, şöyle konuştu:

        "Birliğin desteğiyle bu işi yürüteceğiz. Baldan elde ettiğimiz tüm geliri 9 ay boyunca ihtiyaç sahibi öğrencilerimize burs olarak vereceğiz. Bu çalışmamızın bereketli olmasını diliyoruz. Projemiz inşallah katlanarak büyüyecek. Tamamen kendi kendine yürüyen bir proje. İnşallah devamlılığı olan bir iş olacak. Alınan kovanların ve altyapı çalışmalarının tüm giderleri Türk Kızılay Genel Merkezi tarafından karşılandı."

        Kızılkaya, projenin devamında çoğalan kovanları kendi kontrollerinde dar gelirli ailelere dağıtmayı planladıklarını belirtti.

        - "Arıların yıl içerisinde bakımlarıyla biz ilgileneceğiz"

        Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fırat Canbay da projeye katkı sağlayacaklarını, Türk Kızılay tarafından temin edilen arılı kovanları teslim aldıklarını söyledi.

        "Arıların yıl içerisinde bakımlarıyla biz ilgileneceğiz." diyen Canbay, hasadı Kızılay gönüllüleri ile yapacaklarını ifade etti.

        Projeye destek vermenin sevincini yaşadıklarını kaydeden Canbay, Türk Kızılayın bu sektör üzerinde bir sosyal sorumluluk projesini yürütmesinin memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

        Canbay, "Türk Kızılayın üretim alanına girmesi, üreticinin yanında yer alması ve buradan elde edilecek ürünleri güzel amaçlar doğrultusunda kullanması memnuniyet verici." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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