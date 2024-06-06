Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yapılan aramalarda 315,61 gram esrar, 234 uyuşturucu hap, 3,73 gram metamfetamin ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde kullananlara ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.