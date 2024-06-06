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        Elazığ'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Elazığ'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 22:16 Güncelleme: 06.06.2024 - 22:16
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        Elazığ'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Elazığ'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Çaydaçıra Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda, M.A'nın kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil ile H.Ö'nün kullandığı 23 AEA 573 plakalı motosiklet çarpıştı.

        Kazada, devrilen motosikletteki yolcu İ.A.A. yaralandı.

        Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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