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        Elazığ'da halk otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

        Elazığ'da halk otobüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 11:24 Güncelleme: 07.06.2024 - 11:24
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        Elazığ'da halk otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı
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        Elazığ'da halk otobüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

        M.K. (45) idaresindeki 23 EB 860 plakalı halk otobüsü, Ulukent Mahallesi Hattat Sokak'ta, M.G. (55) yönetimindeki 01 YN 315 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

        Araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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