Elazığ'da halk otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı
Elazığ'da halk otobüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.
Elazığ'da halk otobüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.
M.K. (45) idaresindeki 23 EB 860 plakalı halk otobüsü, Ulukent Mahallesi Hattat Sokak'ta, M.G. (55) yönetimindeki 01 YN 315 plakalı kamyonet ile çarpıştı.
Araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
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