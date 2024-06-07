Elazığ merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Elazığ merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Elazığ merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformunda kendilerine ait olmayan araçların resimlerini kullanarak değerinden aşağıda fiyatlara satışa çıkardıkları, araç satın almak isteyenler ile araç sahibi arasında aracılık yaptıklarını beyan ederek parayı araç sahibi ile bağlantılı olmayan banka hesaplarına gönderilmesini sağlayarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yaptı.
Elazığ merkezli Manisa ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, diğerleri adliye sevk edildi.
Zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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