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        Elazığ merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Elazığ merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 11:51 Güncelleme: 07.06.2024 - 11:51
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        Elazığ merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Elazığ merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformunda kendilerine ait olmayan araçların resimlerini kullanarak değerinden aşağıda fiyatlara satışa çıkardıkları, araç satın almak isteyenler ile araç sahibi arasında aracılık yaptıklarını beyan ederek parayı araç sahibi ile bağlantılı olmayan banka hesaplarına gönderilmesini sağlayarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

        Elazığ merkezli Manisa ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, diğerleri adliye sevk edildi.

        Zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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