Sivrice'de öğrenciler Filistin yararına kermes düzenledi

Evlerde hazırlanan pasta, börek ve tatlıların satışa sunulduğu kermesten elde edilecek gelirin İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlilere gönderileceği belirtildi.

Sivrice'nin Gölbaşı Mahallesi'ndeki kapalı çarşı içinde öğretmenler ve velilerin desteğiyle düzenlenen kermesin açılışına Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özdal Akdemir, kurum temsilcileri de katıldı.

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