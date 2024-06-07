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        Sivrice'de öğrenciler Filistin yararına kermes düzenledi

        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde öğrenciler Filistin yararına kermes düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 13:27 Güncelleme: 07.06.2024 - 13:36
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        Sivrice'de öğrenciler Filistin yararına kermes düzenledi
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        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde öğrenciler Filistin yararına kermes düzenledi.

        Sivrice'nin Gölbaşı Mahallesi'ndeki kapalı çarşı içinde öğretmenler ve velilerin desteğiyle düzenlenen kermesin açılışına Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özdal Akdemir, kurum temsilcileri de katıldı.

        Evlerde hazırlanan pasta, börek ve tatlıların satışa sunulduğu kermesten elde edilecek gelirin İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlilere gönderileceği belirtildi.

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