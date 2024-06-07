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        Keban'da anaç sazan balıklarından sağım yapıldı

        Keban Su Ürünleri Üretim Tesislerinde bu yıl sazan balıklarında ilk yumurta sağımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 13:32 Güncelleme: 07.06.2024 - 13:32
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        Keban'da anaç sazan balıklarından sağım yapıldı
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        Keban Su Ürünleri Üretim Tesislerinde bu yıl sazan balıklarında ilk yumurta sağımı yapıldı.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı Keban Su Ürünleri Üretim Tesislerinde gerçekleştirilen çalışma ile 20 milyon sazan balığı üretimi hedefleniyor.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Keban Su Ürünleri Üretim Tesislerinde 2024'ün ilk sazan balığı yumurta sağımının gerçekleştirildiği belirtildi.

        "20 milyon sazan balığı hedefine doğru 'Bismillah' diyerek başladık." ifadesine yer verilen açıklamada, ekipler tarafından çalışmaların planlanan dönemlerde aralıksız süreceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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