Keban'da anaç sazan balıklarından sağım yapıldı

"20 milyon sazan balığı hedefine doğru 'Bismillah' diyerek başladık." ifadesine yer verilen açıklamada, ekipler tarafından çalışmaların planlanan dönemlerde aralıksız süreceği belirtildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Keban Su Ürünleri Üretim Tesislerinde 2024'ün ilk sazan balığı yumurta sağımının gerçekleştirildiği belirtildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı Keban Su Ürünleri Üretim Tesislerinde gerçekleştirilen çalışma ile 20 milyon sazan balığı üretimi hedefleniyor.

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