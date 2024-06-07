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        GÜNCELLEME - Elazığ'da halk otobüsü ile kamyonet çarpıştı, 8 kişi yaralandı

        Elazığ'da halk otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 14:02 Güncelleme: 07.06.2024 - 14:02
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        GÜNCELLEME - Elazığ'da halk otobüsü ile kamyonet çarpıştı, 8 kişi yaralandı
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        Elazığ'da halk otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

        M.K. (45) idaresindeki 23 EB 860 plakalı halk otobüsü, Ulukent Mahallesi Hattat Sokak'ta, M.G'nin (55) kullandığı 01 YN 315 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

        Kazada, araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Öte yandan, halk otobüsünün tali yoldan çıkan kamyonetle çarpışması otobüsün araç içi kamerası tarafından kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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