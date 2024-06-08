Elazığ'da Murat Nehri'ne giren 14 yaşındaki çocuk kayboldu
Elazığ'ın Palu ilçesinde Murat Nehri'ne giren 14 yaşındaki çocuk kayboldu.
Elazığ'ın Palu ilçesinde Murat Nehri'ne giren 14 yaşındaki çocuk kayboldu.
Burak Süner, dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla Murat Nehri'ne girdi.
Süner'in gözden kaybolması üzerine arkadaşları durumu yetkililere bildirdi.
Olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Polis Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin nehirde kaybolan çocuğu arama çalışması sürüyor.
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