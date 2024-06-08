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        Elazığ'da YKS'ye giren 15 adayı sınav merkezlerine polis ekipleri yetiştirdi

        Elazığ'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) giren 15 kişiyi sınav merkezlerine, polis ulaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 13:39 Güncelleme: 08.06.2024 - 13:39
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        Elazığ'da YKS'ye giren 15 adayı sınav merkezlerine polis ekipleri yetiştirdi
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        Elazığ'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) giren 15 kişiyi sınav merkezlerine, polis ulaştırdı.

        İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, kentte YKS'ye geç kalan, kimlik ve giriş belgesini unutan adaylar için seferber oldu.

        Fırat Üniversitesi kampüs ve çevresinde adaylara sınav salonlarına ulaşmaları konusunda yardımcı olan ekipler, sınava geç kalma riski bulunan 15 adayı sınav yerine yetiştirdi.

        Bu arada, Elazığ Belediyesi de öğrencilere ücretsiz ulaşım imkanı sağladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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