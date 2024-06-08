Elazığ'da YKS'ye giren 15 adayı sınav merkezlerine polis ekipleri yetiştirdi
Elazığ'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) giren 15 kişiyi sınav merkezlerine, polis ulaştırdı.
Elazığ'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) giren 15 kişiyi sınav merkezlerine, polis ulaştırdı.
İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, kentte YKS'ye geç kalan, kimlik ve giriş belgesini unutan adaylar için seferber oldu.
Fırat Üniversitesi kampüs ve çevresinde adaylara sınav salonlarına ulaşmaları konusunda yardımcı olan ekipler, sınava geç kalma riski bulunan 15 adayı sınav yerine yetiştirdi.
Bu arada, Elazığ Belediyesi de öğrencilere ücretsiz ulaşım imkanı sağladı.
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