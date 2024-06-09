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        Elazığ'da Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümüne özel uçurtma şenliği düzenlendi

        Elazığ'da, Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla uçurtma şenliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 17:20 Güncelleme: 09.06.2024 - 17:20
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        Elazığ'da Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümüne özel uçurtma şenliği düzenlendi
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        Elazığ'da, Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla uçurtma şenliği yapıldı.

        Tarihi Harput Mahallesi Sarahatun Meydanı'nda düzenlenen şenlikte çocuklar, aileleriyle ve jandarma ekipleriyle uçurtma uçurdu.

        Farklı tasarımlarda rengarenk uçurtmaların uçurulduğu şenlik, renkli görüntülere sahne oldu.

        Etkinlik kapsamında meydanda kurulan stantlarda, jandarma envanterinde bulunan bazı silah ve teçhizatların tanıtımı da yapıldı.

        Şenliğe katılanlar jandarma ekipleriyle hatıra fotoğraf çektirdi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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