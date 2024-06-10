Elazığ'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
Ömer Ç'nin kullandığı 21 ER 768 plakalı otomobil, Elazığ-Diyarbakır kara yolunun 34'üncü kilometresinde kontrolden çıkarak, devrildi.
Kazada, sürücü ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ömer Ç, kaldırıldığı Sivrice Aile Sağlığı Merkezi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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