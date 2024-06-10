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        Elazığ'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 16:03 Güncelleme: 10.06.2024 - 16:03
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        Elazığ'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

        Ömer Ç'nin kullandığı 21 ER 768 plakalı otomobil, Elazığ-Diyarbakır kara yolunun 34'üncü kilometresinde kontrolden çıkarak, devrildi.

        Kazada, sürücü ağır yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ömer Ç, kaldırıldığı Sivrice Aile Sağlığı Merkezi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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