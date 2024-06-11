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        Sivrice'de Hazar Gölü çevresinde temizlik çalışması yapılıyor

        Sivrice ilçesinde Hazar Gölü çevresinde temizlik çalışması yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 13:36 Güncelleme: 11.06.2024 - 13:36
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        Sivrice'de Hazar Gölü çevresinde temizlik çalışması yapılıyor
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        Sivrice ilçesinde Hazar Gölü çevresinde temizlik çalışması yapılıyor.

        Sivrice Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Kurban Bayramı öncesinde Hazar Gölü çevresinde başlatılan temizlik çalışması sürüyor.

        Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, Hazar Gölü çevresinde temizlik çalışması yürüttüklerini belirterek, "Bayramda göl çevresinde yoğunluk olacak. Vatandaşlarımızın temiz bir çevrede tatil ve piknik yapması için çalışmamız devam ediyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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