Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışma kapsamında il dışından kente uyuşturucu getirdiği tespit edilen 2 şüphelinin bulunduğu aracı kontrol noktasında durdurdu.
Yapılan aramada, aracın arka koltuk altına zulalanmış, 2 parça halinde 2 kilo 600 gram esrar ele geçirildi. 2 zanlı gözaltına alındı.
Devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliye uyuşturucu temin ettiği belirlenen 1 şüpheli daha yakalandı.
Şüphelinin ikametinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ile esrar ve hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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