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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 19:32 Güncelleme: 11.06.2024 - 19:32
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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
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        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışma kapsamında il dışından kente uyuşturucu getirdiği tespit edilen 2 şüphelinin bulunduğu aracı kontrol noktasında durdurdu.

        Yapılan aramada, aracın arka koltuk altına zulalanmış, 2 parça halinde 2 kilo 600 gram esrar ele geçirildi. 2 zanlı gözaltına alındı.

        Devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliye uyuşturucu temin ettiği belirlenen 1 şüpheli daha yakalandı.

        Şüphelinin ikametinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ile esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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