Elazığ'da çeşitli suçlardan aranan 23 hükümlü yakalandı
Elazığ'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 hükümlü yakalandı.
Elazığ'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.
Çalışma kapsamında 1-10 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında çeşitli oranlarda hapis cezası bulunan 23 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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