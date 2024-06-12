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        Piyanist muhtar, şarkıları artık köyündekiler için seslendiriyor

        İSMAİL ŞEN - Elazığlı piyanist şantör Savaş Bal, Türkiye'nin farklı illerinde 30 sene çalıştıktan sonra doğayla iç içe yaşamak için 9 yıl önce döndüğü köyünde muhtar seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 11:44 Güncelleme: 12.06.2024 - 11:44
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        Piyanist muhtar, şarkıları artık köyündekiler için seslendiriyor
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        İSMAİL ŞEN - Elazığlı piyanist şantör Savaş Bal, Türkiye'nin farklı illerinde 30 sene çalıştıktan sonra doğayla iç içe yaşamak için 9 yıl önce döndüğü köyünde muhtar seçildi.

        Müzisyenliğin yanı sıra memleketi Elazığ'da 11 yıl bir müzik derneğinin başkanlığını yapan ve 4 sanat festivali düzenleyen 51 yaşındaki Savaş Bal, 9 sene önce şehir hayatının stresinden uzaklaşmak için geldiği merkeze bağlı Üçağaç köyü kırsalında, ailesinden kalan boş arazide kurduğu çadırdan kulübede yeni bir yaşama başladı.

        Kulübenin çevresine sebze ve meyve ağaçları diken, oturma alanı kazandıran, et ve süt ihtiyacını karşılamak için tavuk, horoz, kaz ve keçi yetiştiren, kedi ve köpekleriyle huzurlu bir yaşam süren Bal, hem hemşehrileri hem de çevre köylerde yaşayanlarla güzel dostluklar kurdu.

        31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Üçağaç köyü muhtar adayı olan Bal, iki rakibini geride bırakarak mazbatasını alıp göreve başladı.

        - "Bu topraklara bir şeyler katmak için muhtar seçildim"

        Savaş Bal, AA muhabirine, köyünde kendisine doğayla iç içe bir hayat kurduğunu söyledi.

        Bal, "9 yıldır yaz kış çadır kulübede yaşıyorum. Bütün kışlık ve yazlık yiyeceklerimi kendim hazırlıyorum. Doğal yaşamaya ve doğal beslenmeye dikkat ediyorum. Köyleri ve mezraları geziyorum. İlgimi çeken yerleri, doğayı görüntüleyip bunları sosyal medyadan paylaşıyorum." dedi.

        Muhtarlık sürecini anlatan Bal, "Köy halkı inanarak, güvenerek, bu işi yapabileceğimi düşünerek muhtar adayı olmam için çok ısrar etti. Köyümüzün çok eksikleri var. Köy halkına duyduğum sevgi ve bu topraklara bir şeyler katmak için kabul ettim, muhtar seçildim." ifadelerini kullandı.

        - "Türkü gecesi yapıyoruz"

        Köyün birbirine uzak 6 mezradan oluştuğunu, her mezranın kendine özgü sıkıntıları bulunduğunu dile getiren Bal, bu nedenle iş yükünün fazla olduğunu ancak işini severek yaptığı için yorulmadığını belirtti.

        Muhtarlık hizmetinin yanı sıra geçmişte şehirde yaşayanlar için icra ettiği şarkıları artık haftanın bir günü köy halkı için seslendirdiğini anlatan Bal, şunları kaydetti:

        "Her hafta sonu bir bağ evine gidiyoruz, köy sorunlarıyla ilgili istişareler yapıyoruz, herkes fikirlerini beyan ediyor. Ayrıca müzik yapıp eğleniyoruz, semaverde çayımızı demliyor, yemeğimizi hazırlıyoruz, güzel bir türkü gecesi yapıyoruz. İnsanlar günün yorgunluğunu atıyor. Bu şekilde müzik hizmetim de var köylülerimize. Bu civarın insanları türküleri daha çok seviyor."

        Bal, yaptığı müzik sayesinde köy halkının birbiriyle daha çok kaynaştığını, köyün sıkıntılarının çözümü noktasında herkesin dayanışma içerisinde hareket etmeye başladığını söyledi.

        - "Köyün sorunlarını tartıştıktan sonra bize sanatını icra ediyor"

        Köyde yaşayanlardan Selçuk Göktekin, Savaş Bal'ın hem dostluğundan hem de muhtarlığından çok memnun olduklarını ifade etti.

        Muhtarlarının güzel sesiyle seslendirdiği türküleri çok sevdiklerini dile getiren Göktekin, yaklaşık 30 yıl aradan sonra köye dönen Bal'ı daha erken tanımış olmayı dilediklerini belirtti.

        Göktekin, Bal'ı muhtar seçtiklerini dile getirerek, "Köye çok ciddi hizmetleri var. Evlerde toplanıyoruz, köyün sorunlarını tartıştıktan sonra bize sanatını icra ediyor, müzik yapıyor, güzel bir dost meclisi oluyor, güzel sohbet oluyor, güzel türküler söylüyor." dedi.

        Bedri Ertürk de çalışkan ve güzel sesli bir muhtarın herkese nasip olmayacağını belirterek, "Muhtarımız bizim için dört dörtlüktür. İşini süper yapıyor, köylü tarafından da seviliyor. Ne sıkıntımız olsa rahatlıkla ulaşıyoruz, 10 dakika içerisinde yanımızdadır, sıkıntılarımızla ilgileniyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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