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        Sivrice'de Kurban Bayramı'nda belediyeye ait toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet sunacak

        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Kurban Bayramı süresince toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 12:59 Güncelleme: 12.06.2024 - 12:59
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        Sivrice'de Kurban Bayramı'nda belediyeye ait toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet sunacak
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        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Kurban Bayramı süresince toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek.

        Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, belediyeye ait toplu taşıma araçlarının 15 Haziran arife gününde mezarlık alanına ücretsiz ulaşım hizmeti sunacağını belirtti.

        Irmak, vatandaşların daha rahat ve huzurlu bir bayram geçirmesi için bütün güzergahlarda 15-19 Haziran'da ulaşımın ücretsiz olacağını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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