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        Ağın Halk Eğitimi Merkezinden yıl sonu sergisi

        Elazığ'ın Ağın ilçesinde İlçe Halk Eğitimi Müdürlüğü tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 18:31 Güncelleme: 12.06.2024 - 18:31
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        Ağın Halk Eğitimi Merkezinden yıl sonu sergisi
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        Elazığ'ın Ağın ilçesinde İlçe Halk Eğitimi Müdürlüğü tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.

        Ağın Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce Niyazi Gençosmanoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen sergide, 2023-2024 eğitim öğretim yılında açılan kurslarda hazırlanan ürünler beğeniye sunuldu.

        Sergiye, Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, Ağın Belediye Başkanı Sayın Şeref Çakar, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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