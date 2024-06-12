Ağın Halk Eğitimi Merkezinden yıl sonu sergisi
Elazığ'ın Ağın ilçesinde İlçe Halk Eğitimi Müdürlüğü tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.
Elazığ'ın Ağın ilçesinde İlçe Halk Eğitimi Müdürlüğü tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.
Ağın Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce Niyazi Gençosmanoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen sergide, 2023-2024 eğitim öğretim yılında açılan kurslarda hazırlanan ürünler beğeniye sunuldu.
Sergiye, Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, Ağın Belediye Başkanı Sayın Şeref Çakar, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
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