Elazığ'da Murat Nehri'nde kaybolan çocuğun cesedi bulundu

Elazığ'ın Palu ilçesinde 7 Haziran'da Murat Nehri'ne giren Süner, gözden kaybolmuş, arkadaşlarının durumu yetkililere bildirmesiyle olay yerine arama kurtarma ekipleri sevk edilmiş, çocuğun bulunması için çalışmalara başlanmıştı.

Murat Nehri'ne girdikten sonra akıntıya kapılarak kaybolan Burak Süner'i (14) bulmak için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Polis Arama Kurtarma (PAK), AFAD, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Palu Kaymakamlığı ve Palu Belediyesi ekiplerince arama çalışması yürütüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.