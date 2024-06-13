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        Elazığ'da Murat Nehri'nde kaybolan çocuğun cesedi bulundu

        Elazığ'ın Palu ilçesinde 7 gün önce girdiği Murat Nehri'nde kaybolan 14 yaşındaki çocuğun cesedine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 09:53 Güncelleme: 13.06.2024 - 09:53
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        Elazığ'da Murat Nehri'nde kaybolan çocuğun cesedi bulundu
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        Elazığ'ın Palu ilçesinde 7 gün önce girdiği Murat Nehri'nde kaybolan 14 yaşındaki çocuğun cesedine ulaşıldı.

        Murat Nehri'ne girdikten sonra akıntıya kapılarak kaybolan Burak Süner'i (14) bulmak için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Polis Arama Kurtarma (PAK), AFAD, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Palu Kaymakamlığı ve Palu Belediyesi ekiplerince arama çalışması yürütüldü.

        Çocuğun cansız bedenine nehre girdiği noktadan 3 kilometre ötedeki Seydili köyü mevkisinde ulaşıldı.

        Ekiplerce sudan çıkarılan Süner'in cesedi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

        Elazığ'ın Palu ilçesinde 7 Haziran'da Murat Nehri'ne giren Süner, gözden kaybolmuş, arkadaşlarının durumu yetkililere bildirmesiyle olay yerine arama kurtarma ekipleri sevk edilmiş, çocuğun bulunması için çalışmalara başlanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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