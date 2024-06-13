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        Elazığ'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Elazığ'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 11:54 Güncelleme: 13.06.2024 - 11:54
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        Elazığ'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Elazığ'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde nitelikli dolandırıcılık suçu ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

        Çalışmada, çeşitli unvanlar kullanarak çok sayıda vatandaşı dolandırdıkları tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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