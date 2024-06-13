Elazığ'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde nitelikli dolandırıcılık suçu ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

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