Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli'de barajların ortalama doluluk oranı yüzde 66'ya ulaştı

SUAT ÖZTÜRK - Devlet Su İşleri (DSİ) 9. Bölge Müdürlüğünün sorumluluk alanında yer alan 4 ilde ilkbaharda etkili olan yağışlar sayesinde barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 66'ya ulaştı.

Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli'de DSİ sorumluluğundaki barajların su seviyesi ilkbahardaki yağışlarla yükseldi.

DSİ 9. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, 3 milyar 898 milyon depolama hacmine sahip 26 baraj ve 1 gölde toplam su miktarı, geçen yıl mayıs ayında 2 milyar 433 milyon metreküp olarak ölçülürken, bu yıl aynı dönemde yağışlarla birlikte 2 milyar 584 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Bölge müdürlükleri bünyesindeki illerde bulunan baraj ve göletlerdeki su miktarının iyi durumda olduğunu ifade eden Şamcı, yağışların ardından şu anda barajlarda ulaşabilecekleri maksimum seviyeye geldiklerini belirtti.

Bölgedeki 26 baraj ve 1 gölde geçen yıl mayıs ayında yüzde 62 olarak ölçülen ortalama doluluk oranı, bu yıl yüzde 66 olarak kaydedildi.

Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli'de ölçümü yapılan 26 baraj ve 1 gölün olduğunu dile getiren Şamcı, "Bu barajların depolama hacmi 3 milyar 898 milyon metreküp olup bugün itibarıyla toplam depolamamız 2 milyar 584 milyon metreküptür. Çoğu barajımız yüzde 100 seviyesine ulaştı." dedi.

Genelde enerji barajlarından dolayı enerji tüketimi ihtiyacı doğrultusunda su seviyesinde azalmaların mevcut olduğunu belirten Şamcı, bu yıl sulama açısından bir sıkıntı öngörmediklerini söyledi.

Şamcı, "Geçen yıl barajlarımızda beşinci ayda depolanan suyumuz yaklaşık yüzde 62 iken bu yıl yüzde 66 seviyesinde." dedi.