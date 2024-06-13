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        Elazığ'da pansiyonda çıkan yangın söndürüldü

        Elazığ'da 9 katlı bir pansiyonda çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 22:03 Güncelleme: 13.06.2024 - 22:03
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        Elazığ'da pansiyonda çıkan yangın söndürüldü
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        Elazığ'da 9 katlı bir pansiyonda çıkan yangın hasara yol açtı.

        İstasyon Caddesi'ndeki bir pansiyonun 5'inci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangın sonucu dumanlar tüm binayı sardı.

        Pansiyonda bulunanlar kendi imkanları ve olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yardımıyla dışarı çıktı.

        İftaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın pansiyonda hasara neden oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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