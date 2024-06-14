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        TKDK'den Keban ve Ağın'da bilgilendirme toplantısı

        Elazığ'ın Keban ve Ağın ilçelerinde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörlüğü tarafından "IPARD III Hibe Destek Programı" bilgilendirme toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 15:14 Güncelleme: 14.06.2024 - 15:14
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        TKDK'den Keban ve Ağın'da bilgilendirme toplantısı
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        Elazığ'ın Keban ve Ağın ilçelerinde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörlüğü tarafından "IPARD III Hibe Destek Programı" bilgilendirme toplantısı yapıldı.

        Keban Tarım ve Orman Müdürlüğünde, TKDK Elazığ İl Koordinatörlüğünde görevli Nesrin Baysal, Ahmet Umar ve Cennet Gül tarafından ilgililere program hakkında bilgi verildi.

        Daha sonra Ağın ilçesine geçen uzmanlar, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda programa ilişkin bilgilendirme yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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