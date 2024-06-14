TKDK'den Keban ve Ağın'da bilgilendirme toplantısı

Elazığ'ın Keban ve Ağın ilçelerinde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörlüğü tarafından "IPARD III Hibe Destek Programı" bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Keban Tarım ve Orman Müdürlüğünde, TKDK Elazığ İl Koordinatörlüğünde görevli Nesrin Baysal, Ahmet Umar ve Cennet Gül tarafından ilgililere program hakkında bilgi verildi.

Daha sonra Ağın ilçesine geçen uzmanlar, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda programa ilişkin bilgilendirme yaptı.