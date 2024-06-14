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        Keban Kaymakamlığında bayramlaşma programı

        Elazığ'ın Keban Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 15:41 Güncelleme: 14.06.2024 - 15:41
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        Keban Kaymakamlığında bayramlaşma programı
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        Elazığ'ın Keban Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı yapıldı.

        Keban Kaymakamlığı Hacı Fevzi Efendi Salonunda gerçekleştirilen programda, Kaymakam Furkan Atalık ve Belediye Başkanı Yücel Doğan, herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik ettiklerini belirtti.

        Programa, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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