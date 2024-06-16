Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Keban Kaymakam Atalık, bayramda görevli personelin bayramını kutladı

        Keban Kaymakamı Furkan Atalık, polis, asker ve sağlık personellerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 16:34 Güncelleme: 16.06.2024 - 16:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Keban Kaymakam Atalık, bayramda görevli personelin bayramını kutladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Keban Kaymakamı Furkan Atalık, polis, asker ve sağlık personellerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

        Keban Kaymakamı Furkan Atalık beraberinde Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan, İlçe Jandarma Komutan Vekili Başçavuş Erkan Aktaş, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Polat İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Toplum Sağlığı Merkezi'de çalışan personeli ziyaret etti.

        Kaymakam Atalık ve beraberindekiler, bayramı görevi başında geçiren polis, asker ve sağlık personelinin bayramını tebrik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Serinlemek istediler! 4'ü kurtarıldı, 1'i kayıp
        Serinlemek istediler! 4'ü kurtarıldı, 1'i kayıp
        Antalya'da oğlunu öldürdü! Yerinden kıpırdamadı
        Antalya'da oğlunu öldürdü! Yerinden kıpırdamadı
        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        Sedef Güler'in katil zanlısı sınırda yakalandı!
        Sedef Güler'in katil zanlısı sınırda yakalandı!
        "Deli değil, o bir dahi"
        "Deli değil, o bir dahi"
        Lübnan'ın güneyinde yalnızca 100 kişinin kaldığı köy
        Lübnan'ın güneyinde yalnızca 100 kişinin kaldığı köy
        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
        Kimse dilini bilmediği için 12 yıl psikiyatri hastanesine kapatıldı
        Kimse dilini bilmediği için 12 yıl psikiyatri hastanesine kapatıldı
        Zaniolo için yeni teklif!
        Zaniolo için yeni teklif!
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları
        Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti
        Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti
        Kamera arkası görüntüleri yayınlandı
        Kamera arkası görüntüleri yayınlandı
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        Otoyollara çelik koruma
        Otoyollara çelik koruma
        "Bir gecede ünlü olduk"
        "Bir gecede ünlü olduk"
        Bile bile kural ihlali! Yasak pankartının yanında kestiler
        Bile bile kural ihlali! Yasak pankartının yanında kestiler
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Real Madrid iddiası
        Real Madrid iddiası
        Kurban eti saklamanın püf noktaları!
        Kurban eti saklamanın püf noktaları!
        Bayrama kurban olmayın! Tüketilen et+sakatat miktarı+tuz artışı=?
        Bayrama kurban olmayın! Tüketilen et+sakatat miktarı+tuz artışı=?

        Benzer Haberler

        Elazığ'da hayvan pazarında denetim yapıldı
        Elazığ'da hayvan pazarında denetim yapıldı
        Keban Kaymakamlığında bayramlaşma programı
        Keban Kaymakamlığında bayramlaşma programı
        Keban'da öğrenciler karnelerini aldı
        Keban'da öğrenciler karnelerini aldı
        TKDK'den Keban ve Ağın'da bilgilendirme toplantısı
        TKDK'den Keban ve Ağın'da bilgilendirme toplantısı
        Elazığ'da pansiyonda çıkan yangın söndürüldü
        Elazığ'da pansiyonda çıkan yangın söndürüldü
        BBP Genel Başkanı Destici, Elazığ'da çeşitli ziyaretlerde bulundu:
        BBP Genel Başkanı Destici, Elazığ'da çeşitli ziyaretlerde bulundu: