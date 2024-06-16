Keban Kaymakam Atalık, bayramda görevli personelin bayramını kutladı

Kaymakam Atalık ve beraberindekiler, bayramı görevi başında geçiren polis, asker ve sağlık personelinin bayramını tebrik etti.

Keban Kaymakamı Furkan Atalık beraberinde Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan, İlçe Jandarma Komutan Vekili Başçavuş Erkan Aktaş, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Polat İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Toplum Sağlığı Merkezi'de çalışan personeli ziyaret etti.

Keban Kaymakamı Furkan Atalık, polis, asker ve sağlık personellerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

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