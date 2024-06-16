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        Elazığ'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

        Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 21:25 Güncelleme: 16.06.2024 - 21:35
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        Elazığ'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
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        Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

        İzzet Paşa Mahallesi Şehit Binbaşı Sabri Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada tabancayla ateş edilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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