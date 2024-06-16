Elazığ'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
İzzet Paşa Mahallesi Şehit Binbaşı Sabri Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada tabancayla ateş edilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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