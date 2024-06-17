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        Farklı şehirlerde gün batımını izlemek için karavanla 4,5 yıldır Türkiye'yi geziyorlar

        İSMAİL ŞEN - Manisa'da yaşayan Hafize ve Adem Sönmez çifti, Türkiye'nin doğal güzelliklerini keşfetmek ve farklı şehirlerde gün batımını izlemek için çekme karavanla 4,5 yıldır il il Türkiye'yi geziyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 11:02 Güncelleme: 17.06.2024 - 11:02
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        Farklı şehirlerde gün batımını izlemek için karavanla 4,5 yıldır Türkiye'yi geziyorlar
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        İSMAİL ŞEN - Manisa'da yaşayan Hafize ve Adem Sönmez çifti, Türkiye'nin doğal güzelliklerini keşfetmek ve farklı şehirlerde gün batımını izlemek için çekme karavanla 4,5 yıldır il il Türkiye'yi geziyor.

        Doğayı seven Hafize (48) ve Adem Sönmez (69) çifti, emeklilik ve çocuklarının kendi hayatlarını kurup yuvadan ayrılmasının ardından 4,5 yıl önce birikimleriyle çekme karavan alarak Türkiye turuna çıktı.

        Hayatlarının bundan sonraki kısmını gezerek geçirmeye karar veren Sönmez çifti, bugüne kadar başta Ege ve Karadeniz olmak üzere Akdeniz, İç Anadolu, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki illeri ziyaret etti.

        Ziyaret ettikleri illerde en güzel gün batımına sahip bölgelerde kamp kuran Sönmez çifti, karavanlarının önüne masa sandalye kurarak, gün batımını izliyor, kitap okuyor. El ele tutuşup gezinti yapan çift, yemek yiyip çay içerek doğayla baş başa güzel vakit geçiriyor.

        Doğa Anadolu Bölgesi'ndeki rotaları kapsamında Elazığ'ın tarihi, turistik yerleri ile doğa güzelliklerini gezen ve Hazar Gölü kıyısında kamp kuran Sönmez çifti, göl kıyısında gün batımını izledi.

        Hafize Sönmez, AA muhabirine, doğayı ve gezmeyi çok sevmesine rağmen gençlik yıllarının hayat mücadelesiyle geçtiğini, çocuklarının bakımı, eğitimi, kendi hayatlarını kurmaları, ev, iş, aş derken gezmeye pek fırsat bulamadıklarını belirtti.

        Çocuklarının kendi hayatlarını kurmalarının ardından yıllarca gerçekleştiremedikleri hayallerini gerçekleştirmek için ellerindeki son birikim ile çekme karavan alıp Türkiye turuna çıktıklarını ifade eden Sönmez, "Aşağı yukarı 4,5 yıldır Türkiye'yi geziyoruz, bayağı yol katettik, Türkiye'nin birçok yerini gezdik. Gezmeyi çok seviyoruz. Doğu Anadolu'yu, Güneydoğu Anadolu'yu, özellikle Karadeniz'i çok merak ediyordum." dedi.

        - "Hazar Gölü kıyısında gün batımı çok güzel"

        Sönmez, artık yaşamlarını karavanda sürdürdüklerini, gittikleri yerlerde doğa manzarasıyla en güzel gün batımına sahip bölgelerde kamp yapmaya çalıştıklarını dile getirdi.

        Düğün, hastalık, ölüm gibi zaruri durumlar dışında Manisa'ya uğramadıklarını, diyar diyar gezip yeni yerler keşfettiklerini anlatan Sönmez, şöyle konuştu:

        "Hazar Gölü kıyısında gün batımı çok güzel. Araştırdık, Hazar Gölü'nde gün batımı bir başka oluyor dediler. Farklı yerleri gezdikten sonra buraya da geldik. Çok güzel bir gün batımı yaşadık, gökyüzünün suya yansıyan kızıl rengi harikaydı, bu manzarayı gelip görmeyi herkese tavsiye ediyoruz. Elazığ'ın gerçekten çok gezilip görülecek yerleri var. Eşimle birlikte gezmeyi, yeni insanlar tanımayı, memleketler görmeyi çok seviyoruz. Türkiye'mizin her yeri bir başka güzel. Elazığ'ı da çok beğendik."

        - "Türkiye'yi gezmek hep hayalimizde vardı"

        Adem Sönmez ise askerden geldikten sonra 1980'li yıllarda Yeşilçam filmlerinde 4 yıl kadar figüranlık yaptığını, başta Cüneyt Arkın, Kemal Sunal, şarkıcı Emrah, Banu Alkan gibi ünlü sinema sanatçılarının filmlerinde rol aldığını anlattı.

        O dönem figüranların pek bir şey kazanamamasından dolayı Yeşilçam'ı bırakıp özel sektörde iş bulup çalıştığını dile getiren Sönmez, emekli olduktan sonra yılların yorgunluğunu eşiyle Türkiye turuna çıkarak atmaya çalıştığını ifade etti.

        Sönmez, şunları söyledi:

        "Türkiye'yi gezmek hep hayalimizde vardı, nasıl yaparız dedik bir sene arabayla gezdik ama zor oldu. Ondan sonra yaklaşık 4,5 seneden beri karavan sahibiyiz, karavanla Türkiye'nin dört bir yanını geziyoruz. Gün batımlarını çok seviyoruz çok doğal, romantik bir havası oluyor. Her gün batımı seyrettiğimiz yerler bir başka güzel oluyor. 'Hazar Gölü'nde çok güzel bir gün batımı yeri var.' dediler, gün batımını izledik, çok güzeldi. Türkiye'nin farklı illerindeki gün batımlarını takip edip doğayı seyre dalıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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