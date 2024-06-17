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        Elazığ'da şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti

        Keban Kaymakamı Furkan Atalık ile Belediye Başkanı Yücel Doğan, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit kabirleri ile şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 13:37 Güncelleme: 17.06.2024 - 13:37
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        Elazığ'da şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti
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        Keban Kaymakamı Furkan Atalık ile Belediye Başkanı Yücel Doğan, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit kabirleri ile şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

        Kaymakam Atalık, Belediye Başkanı Doğan, beraberlerindeki İlçe Jandarma Komutan Vekili Erkan Aktaş ve İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Polat ile şehit kabirlerini ziyaret etti.

        Kabir ziyaretinde Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

        Kaymakam Atalık, daha sonra şehit aileleri ve gazileri evlerini ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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