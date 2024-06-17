Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da bir depoda çıkan yangın eve sıçradı

        Elazığ'da geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan ve 2 katlı eve sıçrayan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 15:29 Güncelleme: 17.06.2024 - 15:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da bir depoda çıkan yangın eve sıçradı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'da geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan ve 2 katlı eve sıçrayan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

        Elazığ-Diyarbakır kara yolunun Akçakiraz beldesi mevkisinde bulunan bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu depodaki yangın, kısa sürede büyüyerek tesis alanındaki 2 katlı eve de sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangında, depo ve evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otomobilden emekleyerek çıkmıştı! Kaybolan yaralı konuştu!
        Otomobilden emekleyerek çıkmıştı! Kaybolan yaralı konuştu!
        Sedef'in katili suç makinesi çıktı!
        Sedef'in katili suç makinesi çıktı!
        Çifte ihmalkârlık ablayı hayattan kopardı!
        Çifte ihmalkârlık ablayı hayattan kopardı!
        Bizim Çocuklar sahne alıyor!
        Bizim Çocuklar sahne alıyor!
        Habertürk MİT'in hafızası olan müzede
        Habertürk MİT'in hafızası olan müzede
        Orman yangını hızla yayıldı!
        Orman yangını hızla yayıldı!
        Netanyahu Savaş Kabinesini feshetti
        Netanyahu Savaş Kabinesini feshetti
        Chamberlain’e talip var
        Chamberlain’e talip var
        Eski sevgili çiftin kavgasını ayırmaya çalıştı! Feci son!
        Eski sevgili çiftin kavgasını ayırmaya çalıştı! Feci son!
        Sahillerde vergi denetimi
        Sahillerde vergi denetimi
        Çayı merak ettiler... Hollanda'dan Rize'ye geldiler
        Çayı merak ettiler... Hollanda'dan Rize'ye geldiler
        Anneliğin karanlık yüzü
        Anneliğin karanlık yüzü
        Göktürkler dönemine ait kayalar ne anlatıyor?
        Göktürkler dönemine ait kayalar ne anlatıyor?
        Mourinho'nun prensleri!
        Mourinho'nun prensleri!
        Ameliyatın izlerini silme adına
        Ameliyatın izlerini silme adına
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        Ünlülerden tatil pozları
        Ünlülerden tatil pozları
        7 gün 24 saat trende yaşıyor
        7 gün 24 saat trende yaşıyor
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"

        Benzer Haberler

        Elazığ'da şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti
        Elazığ'da şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti
        Farklı şehirlerde gün batımını izlemek için karavanla 4,5 yıldır Türkiye'yi...
        Farklı şehirlerde gün batımını izlemek için karavanla 4,5 yıldır Türkiye'yi...
        Elazığ'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
        Elazığ'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
        Keban Kaymakam Atalık, bayramda görevli personelin bayramını kutladı
        Keban Kaymakam Atalık, bayramda görevli personelin bayramını kutladı
        Elazığ'da hayvan pazarında denetim yapıldı
        Elazığ'da hayvan pazarında denetim yapıldı
        Keban Kaymakamlığında bayramlaşma programı
        Keban Kaymakamlığında bayramlaşma programı