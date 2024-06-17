Elazığ'da bir depoda çıkan yangın eve sıçradı
Elazığ'da geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan ve 2 katlı eve sıçrayan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Elazığ'da geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan ve 2 katlı eve sıçrayan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Elazığ-Diyarbakır kara yolunun Akçakiraz beldesi mevkisinde bulunan bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu depodaki yangın, kısa sürede büyüyerek tesis alanındaki 2 katlı eve de sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında, depo ve evde hasar oluştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.