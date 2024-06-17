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        Elazığ'da bahçede Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

        Elazığ'da bahçede Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 16:26 Güncelleme: 17.06.2024 - 16:26
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        Elazığ'da bahçede Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı
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        Elazığ'da bahçede Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Palu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hint keneviri ekimi yapanların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Bu kapsamanda belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, kaldığı deprem çadırının bahçesinde 70 kök Hint keneviri yetiştiren C.Y'yi yakaladı.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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