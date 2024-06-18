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        Elazığ'da 5 yılda 200 bini aşkın badem fidanı toprakla buluşturuldu

        SUAT ÖZTÜRK - Türkiye'nin önemli badem yetiştiriciliği yapılan kentleri arasında yer alan Elazığ'da 5 yılda 200 bini aşkın badem fidanı toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 12:17 Güncelleme: 18.06.2024 - 12:24
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        Elazığ'da 5 yılda 200 bini aşkın badem fidanı toprakla buluşturuldu
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        SUAT ÖZTÜRK - Türkiye'nin önemli badem yetiştiriciliği yapılan kentleri arasında yer alan Elazığ'da 5 yılda 200 bini aşkın badem fidanı toprakla buluşturuldu.

        Rakımı, iklimi ve toprak yapısıyla kaliteli badem yetiştirilen Elazığ'da, her geçen yıl badem ağacı sayısı da rekolte de artış gösteriyor.

        Kentte 5 yılda badem bahçelerinde 200 bini aşkın fidanın dikilmesiyle badem üretimi yapılan ağaç sayısı 32 bin dekarı aşan alanda 507 bine yükseldi.

        Sonbaharda yapılacak hasatla badem üretiminde, bu yıl hava şartlarını iyi gitmesi ve yeterli yağışın olması dolayısıyla iyi verim bekleniyor.

        - "5 yıl içerisinde badem ekiliş alanında yüksek artış oldu"

        Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Kılıç, AA muhabirine, Elazığ'da son yıllarda badem üretiminde büyük bir artışın yaşadığını söyledi.

        Özellikle 5 yılda alan ve üretimde iyi bir seviyeye gelindiğini aktaran Kılıç, badem üretim alanının 18 bin 800 dekardan, 32 bin dekara kadar yükseldiğini belirtti.

        Kılıç, "5 yılda badem ekiliş alanında yüksek artış oldu. Badem ağacı sayısı da yaklaşık 314 binden, 507 bine kadar yükseldi." dedi.

        Badem üretiminde ülkede 13. sıraya yükseldiklerini bildiren Kılıç, üretimi yapılan bademlerin çerez olarak ve badem şekerinin yapımında kullanıldığını kaydetti.

        Önümüzdeki yıllarda da badem üretiminde artış öngördüklerini ifade eden Kılıç, şöyle konuştu:

        "Ülkemizin badem ihtiyacını karşılamada önemli bir açığı kapatma noktasında ilimiz önemli bir görev üstlendi. Kurum olarak badem üretimi yapan çiftçileri destekliyoruz. Üretimde kolaylık sağlamak için hayata geçirilen projelerle badem silkeleme makinesi ve çapalar dağıtıldı. Badem üretiminin artması için büyük çaba sarf ediyoruz. İlimizdeki tarımsal üretimin artacağını ve bu anlamda bademin de tarımsal üretiminde önemli bir yer tutacağını gözlemliyoruz. Elazığ'ın önümüzdeki yıllarda badem üretimi bakımından Türkiye sıralamasında daha yukarılara yükseleceğini öngörüyoruz. Geçen yıl 3 bin 800 ton olarak gerçekleşen badem üretiminin önümüzdeki yıllarda daha yükselecektir. Bu yıl üretimde ciddi bir artış bekliyoruz."

        Üretici Ümit Yıldırım da merkeze bağlı Aydıncık köyü kırsalında badem üretimi yaptığını söyledi.

        Devletin kendilerine sağladığı imkanla hazine arazisi kiraladığını bildiren Yıldırım, "Bu işe ilk başladığımızda sulama altyapısını yapıp ve tarladaki taşları temizledik. Her yıl düzenli bakımını, budamasını yapıyoruz. 37 dönümde 1300 kök ağacımız var. Sistemli bir şekilde fidan dikimi yapıyoruz. Ağaçlarımız 4 yaşında, ilk hasadımızı bu yıl alacağız. Emeğimizin karşılığını inşallah alırız." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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