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        Elazığ'da Hazar Gölü'nde bayram yoğunluğu yaşanıyor

        Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'nde Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 17:32 Güncelleme: 18.06.2024 - 17:44
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        Elazığ'da Hazar Gölü'nde bayram yoğunluğu yaşanıyor
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        Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'nde Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

        Kent merkezine 26 kilometre uzaklıktaki Hazarbaba ve Mastar dağlarının arasında 56 kilometrelik kıyı şeridine sahip Hazar Gölü'nün çevresindeki otel ve işletmeler, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde serinlemek ve dinlenmek isteyenlerin tercihi oldu.

        Bayramı Hazar Gölü'ndeki otel ve işletmelerde geçiren ziyaretçiler, kendine has doğası, plajları, kamp alanları, sosyal tesisleri ve tekne turları ile tatilin keyfini çıkarıyor.

        - "Güzel bir tatil dönemi geçiriyoruz"

        Gölde 14 yıldır tesis işleten Fırat Bahçeci, AA muhabirine, gelen misafirlere konforlu bir tatil imkanı sunduklarını söyledi.

        Bölge halkının 9 günlük bayram tatilini burada geçirdiğini ifade eden Bahçeci, şöyle konuştu:

        "Güzel bir tatil dönemi geçiriyoruz. Bölgede bayram tatilini geçirmek isteyenler Hazar Gölü'nü tercih ediyor. Diyarbakır, Batman, Mardin, Bingöl, Muş, Tunceli, Malatya illeri olmak üzere tüm bölgeye hizmet veriyoruz. Tesisimizin kontenjanı doldu. Otel ve çadır kentimiz doldu."

        - "​​​​​​​Doğu'nun Bodrum'u diyebiliriz"

        Kahramanmaraş'tan tatil için gelen Hasan Yumuşakbaş da ailesiyle tatil için Hazar Gölü'nü tercih ettiklerini belirtti.

        Yumuşakbaş, "Göl çok güzel. Herkesin gelip görmesini isterim. Doğu'nun Bodrum'u diyebiliriz." dedi.

        Malatya'dan gelen Batuhan Önal da "Bize yakın olduğu için Hazar Gölü'nü tercih ediyoruz. Gölün çevresi Ege kıyılarına benziyor. Burada bu imkanın olması güzel." diye konuştu.

        İstanbul'dan gelen Can Ergür, ailesini ziyaret etmek için geldiği Elazığ'da tatilini Hazar Gölü'nde geçirdiğini dile getirdi.

        Ergür, "Gayet güzel, insanlar aileleriyle burada vakit geçiriyor. Çok güzel bir alan. Buraya gelenler güzel zaman geçiriyor." ifadelerini kullandı.

        Edip Kaya, Şanlıurfa'dan geldiğini ve ailesiyle güzel bir tatil geçirdiğini söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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