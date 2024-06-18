Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

        Elazığ'da hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 18:28 Güncelleme: 18.06.2024 - 18:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'da hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        H.K. yönetimindeki 23 AAT 137 plakalı ambulans, Yazıkonak beldesi Organize Sanayi Bölgesi kavşağında, D.U'nun kullandığı 23 DU 323 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle devrilen ambulanstaki 3'ü sağlık çalışanı 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
        Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
        Özbek ve Buruk'a sert sözler!
        Özbek ve Buruk'a sert sözler!
        Adalar'da minibüs tartışması
        Adalar'da minibüs tartışması
        Dortmund'u kırmızı beyaza boyadık!
        Dortmund'u kırmızı beyaza boyadık!
        Anne ve 1 yaşındaki oğlu alevlerin arasında kaldı!
        Anne ve 1 yaşındaki oğlu alevlerin arasında kaldı!
        İspanya'da köpek balığı paniği!
        İspanya'da köpek balığı paniği!
        4 çocuk babasıydı! Kavurma eti öldürdü!
        4 çocuk babasıydı! Kavurma eti öldürdü!
        2014'ten beri bulunamıyor: Kayıp Malezya uçağında yeni gelişme
        2014'ten beri bulunamıyor: Kayıp Malezya uçağında yeni gelişme
        MİT'in tespit ettiği böcek de müzede!
        MİT'in tespit ettiği böcek de müzede!
        Satılamayan kurbanlıkları ESK alacak
        Satılamayan kurbanlıkları ESK alacak
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        ManU'nun yıldızı Galatasaray'a!
        ManU'nun yıldızı Galatasaray'a!
        Osmanlı ordusunun 'Deliler'i kostümlerle yaşatılıyor
        Osmanlı ordusunun 'Deliler'i kostümlerle yaşatılıyor
        Sefo'dan millî futbolculara şevk
        Sefo'dan millî futbolculara şevk
        Bilimsel çalışma: Antibiyotikten daha etkiliymiş
        Bilimsel çalışma: Antibiyotikten daha etkiliymiş
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!
        3 ülkenin kesiştiği şehir... Turistler bu yüzden tercih ediyor
        3 ülkenin kesiştiği şehir... Turistler bu yüzden tercih ediyor
        Anksiyeteyi nasıl lehimize çevirebiliriz?
        Anksiyeteyi nasıl lehimize çevirebiliriz?
        Bu kuruyemişler şifa deposu!
        Bu kuruyemişler şifa deposu!

        Benzer Haberler

        Elazığ'da Hazar Gölü'nde bayram yoğunluğu yaşanıyor
        Elazığ'da Hazar Gölü'nde bayram yoğunluğu yaşanıyor
        Elazığ'da 5 yılda 200 bini aşkın badem fidanı toprakla buluşturuldu
        Elazığ'da 5 yılda 200 bini aşkın badem fidanı toprakla buluşturuldu
        Elazığ'da bahçede Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı
        Elazığ'da bahçede Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı
        Elazığ'da bir depoda çıkan yangın eve sıçradı
        Elazığ'da bir depoda çıkan yangın eve sıçradı
        Elazığ'da şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti
        Elazığ'da şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti
        Farklı şehirlerde gün batımını izlemek için karavanla 4,5 yıldır Türkiye'yi...
        Farklı şehirlerde gün batımını izlemek için karavanla 4,5 yıldır Türkiye'yi...