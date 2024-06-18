Elazığ'da ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Elazığ'da hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Elazığ'da hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
H.K. yönetimindeki 23 AAT 137 plakalı ambulans, Yazıkonak beldesi Organize Sanayi Bölgesi kavşağında, D.U'nun kullandığı 23 DU 323 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen ambulanstaki 3'ü sağlık çalışanı 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.